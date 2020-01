Sicurezza, Turco: “In Puglia arrivano le termocamere per i vigili del fuoco"

BARI - “Una notizia che mi riempie di enorme soddisfazione. Diversi distaccamenti dei vigili del fuoco di in Puglia hanno finalmente le termocamere. La dotazione arriva dopo una mia precisa richiesta (recepita poi dalla giunta regionale) per far sì che che anche nella nostra regione i vigili del fuco abbiano un’apparecchiatura indispensabile per la tempestività degli interventi di soccorso. Tra i centri coperti c’è anche Manduria. Una termocamera in più significa poter consentire l’individuazione più rapida del focolaio, di persone o animali presenti, e la gestione temporale di tutte quelle fasi più critiche legate alla presenza di silos o cisterne con combustibili. Sono davvero felice di questa strumentazione che va nella direzione giusta di una maggiore sicurezza e tutela, ogni giorno resa possibile dai nostri vigili del fuoco. Questo è l’ennesimo tassello di una Regione che incrementa sempre più risorse umane e strumentali, grazie anche al prezioso coordinamento e aiuto della protezione civile regionale, per preservare la vita delle persone e tutto il nostro patrimonio storico e paesaggistico”.Lo dichiara il consigliere regionale di Senso Civico, Giuseppe Turco.