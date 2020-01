Anastasi e quel mancato minuto di silenzio su tutti i campi

E' stato un estremo saluto seguito da non poche polemiche, quello tributato lunedì 20 gennaio a Pietro Anastasi presso il Duomo di Varese. Oggetto del disappunto il mancato minuto di raccoglimento non esteso a tutti i campi di gara, eccezion fatta per Juventus e Inter che ne hanno onorato la memoria, silenziando prima dei rispettivi incontri con Parma e Lecce.A far da portavoce a questa mancanza è stato Claudio Gentile che con un "E' gravissimo e vergognoso che non sia stato concesso 1' di silenzio su tutti i campi", si è implicitamente rivolto agli organi di governo del calcio nazionale quali Lega A e Figc. Quest'ultima lo commemorerà nella prossima amichevole dell'Italia del 27 marzo con l'Inghilterra. Ma il tempo è tiranno anche per i ricordi e questo vale anche per il calcio italiano.Dopo la morte di Gaetano Scirea (Campione del Mondo in Spagna '82) e commemorato pochi giorni dopo la sua scomparsa su tutti i campi di gara, i vertici del calcio italiano non sono stati altrettanto grati e riconoscenti nei confronti di Pietro Anastasi che, alla pari dello stessi Scirea, avrebbe meritato un commiato degno della sua carriera vincente per la conquista dell'unico titolo Europeo conquistato dall'Italia nel 1968.