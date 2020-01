LUTAGO - Si aggrava a 7 morti e 10 feriti il drammatico bilancio dell'incidente stradale avvenuto sabato notte a Lutago, in Valle Aurina in Alto Adige. Oggi è deceduto uno dei feriti, facendo salire così il numero delle vittime. Alla clinica universitaria di Innsbruck, J.S.H. è morta una ragazza di 21 anni, portata ancora di notte in gravissime condizioni con l'elisoccorso Aiut Alpin in Austria. La ragazza oggi è deceduta per le ferite riportate nell'incidente.