Arnesano, le 'Tarantate in manicomio' di Roberto Lupo

ARNESANO - La Serrezzula di Anna Misurale e l’Amministrazione Comunale di Arnesano (Lecce) comunicano che il 1 Marzo 2024, alle ore 18.30, al Palazzo Marchesale “Bernardini”, sarà presentato lo studio di Roberto Lupo “ Tarantate in manicomio. Storie di donne ricoverate all’Ospedale Psichiatrico Interprovinciale Salentino, Lecce 1900-1950”.Ricerca recentemente pubblicata sulla rivista scientifica “Palaver” (volume 12, n.s., issue 2, 2023 Università del Salento, Dipartimento di Scienze umane e sociali, Journal website, diretta dal professor Eugenio Imbriani).Per l’occasione le storie vere di Addolorata, Anna e Filomena, strettamente fedeli ai dati emersi dai documenti riportati, rese anche in stile narrativo, saranno oggetto del Reading curato da Anna Misurale, con la collaborazione di Anna Panareo e Cristina Caiulo, introduzione di Salvatore Luperto.Roberto Lupo (foto), medico, ha coltivato da sempre la formazione umanistica, conseguendo Master in Psicologia di comunità, Sessuologia Clinica, Maltrattamenti e abusi e in Bioetica e Diritti umani.Ha svolto attività di docenza in insegnamenti inerenti la Medicina sociale presso la Scuola per Infermieri e presso Master di Unisalento.Ha pubblicato:Il tarantismo, complicanze ed esiti, Editrice Salentina, Galatina, 2020Tarantismo senza tarantati, Musicaos editore/I Saggi, 2022Gli epigoni del tarantismo nella iconografia di G. Valentini, in Il rituale del tarantismo di Giovanni Valentini, Editrice Salentina, 2022.