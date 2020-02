Carnevale di Putignano: è Uccio De Santis il gran cornuto

PUTIGNANO - È Carnevale, è giovedì grasso e a Putignano si celebra il giovedì dei cornuti. Il rito goliardico, messo in scena dall’Accademia delle Corna, è cominciato questa mattina all’alba. Al richiamo i numerosi “cornuti” si sono riuniti e, festosi, hanno sfilato per le vie cittadine per recarsi dal Gran Cornuto 2020.A ricevere quest’anno l’onorificenza l’attore comico pugliese Uccio De Santis che succede ad Antonio Decaro, sindaco della Città Metropolitana di Bari e Presidente ANCI, nominato Gran Cornuto nel 2019. Gli accademici hanno conferito al noto personaggio televisivo l’onorificenza con la seguente motivazione: “perché tradito da un incidente stradale, miracolosamente in vita, è riuscito ad accrescere a sua popolarità pur non calcando il palcoscenico”.Il rito per cancellare i segni del tradimento proseguirà questa sera, a partire dalle 18:30 con il Cornèo per le vie cittadine e dalle 19:00 con il Taglio delle Corna nei pressi del Teatro Comunale. Tutte le persone, uomini e donne, che ritengono di essere state tradite potranno sottoporsi al rito di purificazione. Gli esperti dell’Accademia delle Corna rilasceranno un certificato che garantirà la ritrovata fedeltà.