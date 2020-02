Convegni: a Foggia 'La compravendita immobiliare: andamento del mercato ed aggiornamenti normativi'

FOGGIA - Mercoledi 5 febbraio a Foggia presso la libreria Mondadori (Via Oberdan 9/11) alle 17 si terrà l'incontro dal titolo “La compravendita immobiliare: andamento del mercato ed aggiornamenti normativi”.L’evento, organizzato dall’Avv. Francesco Saverio Del Buono, intende fare il punto sulla legislazione in materia di compravendita immobiliare, fino alle ultime innovazioni introdotte dalla legge di bilancio 2020, e sulla situazione del mercato a livello locale e nazionale e le prospettive future.Interverranno illustri relatori quali il Dr. Andrea Rubino, segretario nazionale AIR Italia, associazione di categoria degli agenti immobiliari e l'Avv. Guerino De Santis noto esperto in materia immobiliare.Nel corso del convegno sarà presentato il nuovo testo dell’Avv. Francesco Saverio Del Buono, ‘Aspetti fiscali della compravendita immobiliare', recentemente edito dalla casa editrice Primiceri.L'incontro ha ricevuto il patrocinio dell' associazione AIR Italia.