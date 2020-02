Coronavirus, Marmo: “Emiliano dice che in Puglia è tutto sotto controllo, ci auguriamo che sia così”

BARI - “Apprendiamo dal presidente Emiliano e dal direttore del Dipartimento alla Salute Montanaro che la situazione del Coronavirus in Puglia sia sotto controllo. E ci auguriamo che sia effettivamente così. Ho condiviso oggi con Emiliano la volontà di non procedere con ordinanze delle Regioni perché le questioni di emergenza sanitaria e di contagio sono di competenza nazionale ed è bene che l’attività non sia ostacolata da iniziative autonome. Inoltre, oggi il direttore del Dipartimento ha annunciato che la Regione si sta organizzando per poter affrontare anche un eventuale e consistente aumento dei casi in Puglia: ebbene, a tal proposito ho chiesto quali siano le capacità potenziali delle nostre strutture quanto a posti letto nei reparti di rianimazione e terapia intensiva. Su questo, ancora, non ci sono dati precisi. Poi, i nostri laboratori sono nelle condizioni di elaborare test qualora dovessero aumentare i numeri e abbiamo tamponi a sufficienza? E ancora: la Regione si sta organizzando per predisporre un numero verde a servizio dei cittadini, visto che quelli nazionali sono ormai in tilt? Infine, ma non ultimo, ho chiesto se e quando i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari della Regione saranno dotati di mascherine, guanti e camici monouso perché continuiamo, contrariamente a quanto sostiene la Giunta, a ricevere segnalazioni di mancanza assoluta in alcune realtà di questi dispositivi”. Così in una nota il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia,