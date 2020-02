Debiti fuori Bilancio, M5S: “Debiti da 200mila euro da pagare ad uno stesso avvocato. Chiesti approfondimenti”

BARI - “Ancora una volta ci tocca chiedere approfondimenti su debiti fuori bilancio da pagare ad un unico avvocato esterno per un importo di circa 200mila euro per incarichi conferiti senza un preventivo o adeguato impegno di spesa. Prima di procedere alla votazione per il pagamento di questa somma vogliamo avere chiarimenti dalla dottoressa Lanza, a cui chiederemo anche aggiornamenti sulla questione che abbiamo sollevato lo scorso luglio in merito a 40 debiti fuori bilancio del valore di 500mila euro, il cui pagamento è stato bloccato grazie alle nostre richieste e che ha dato origine a una indagine interna e ad una inchiesta della Procura”. Lo dichiara la consigliera del M5S Antonella Laricchia a margine della seduta della I Commissione in cui è stato rinviato l’esame del disegno di legge n.1 dell’11/02/2020 contenente 15 debiti fuori bilancio per altrettanti incarichi conferiti ad un unico avvocato dal 2008 al 2015.“A distanza di tempo - continua Laricchia - si è creata la stessa situazione su cui vogliamo vederci chiaro. Senza di noi non solo sarebbero stati spesi 500mila euro in più, ma non sarebbe neanche stata avviata l’indagine interna che ha portato alla scoperta di parcelle maggiorate e di avvocati pagati addirittura due volte. Fatti che hanno portato al licenziamento di un funzionario e ad un riesame di tutte le parcelle pagate. Vogliamo capire a quanto ammonti il possibile danno perpetrato negli anni alle casse della Regione e come è possibile che nessuno si fosse mai accorto di quanto stava succedendo. I debiti fuori bilancio prima di arrivare in Commissione passano dalla Giunta che li aveva approvati senza alcuna riserva. Una ulteriore dimostrazione di quanto a Emiliano e compagnia interessino i soldi dei pugliesi”.