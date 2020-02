Coronavirus, Pellegrino (IC): "Evitare speculazioni politiche"

BARI - “Lancio un appello a tutte le forze politiche, specie di opposizione, che in queste ore accusano la Regione Puglia di mancate risposte e di carenze. Il coronavirus, al pari di altre emergenze sanitarie, non deve essere un momento di strumentalizzazione politica e di campagna elettorale, ma di unità. Ho piena fiducia nell’impegno profuso dal Dipartimento regionale alle Salute, dalle Asl, dagli ospedali pugliesi e dai medici di base. E sono convinto che la Regione ha tutte le professionalità e competenze per dare interventi tempestivi e per gestire eventuali emergenze. Ricordo a tutti gli eccellenti protocolli messi in campo, già nelle scorse settimane, dal Policlinico di Bari e che in tempi brevi hanno fugato ogni dubbio. Non si crei perciò alcuna psicosi, specie se politica. Gli amministratori pubblici hanno il dovere di non soffiare né sulle paure, né sugli allarmi, ma di trovare soluzioni condivise per il bene della comunità”.Lo dichiara il capogruppo di Italia in Comune e vice presidente della III Commissione Sanità,