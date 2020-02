Lecce, Casili (M5S) denuncia una discarica di amianto nel poliambulatorio ‘Cittadella della Salute’

LECCE - Una discarica di amianto a cielo aperto all’interno del poliambulatorio ‘Cittadella della Salute’ (ex Vito Fazzi) a Lecce. È quanto ha scoperto e denunciato il consigliere del Movimento Cinque Stelle Cristian Casili, che ha effettuato questa mattina un sopralluogo sul posto insieme al comandante dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazione.“Il materiale in Eternit ormai deteriorato e quindi pericolosissimo per la salute pubblica - dichiara Casili - si trova all’interno dell’ultimo padiglione cantiere, adiacente alla direzione generale Asl e di fronte ai servizi veterinari area A, limitrofo al padiglione destinato ai disturbi alimentari e nei pressi del Sert. Con il comandante dei Nas abbiamo effettuato un sopralluogo congiunto per verificare lo stato dei fatti. Spero in un intervento immediato di bonifica e in un celere accertamento delle responsabilità dello smaltimento illecito. È assurdo che un luogo così sensibile – conclude Casili - che vede la presenza di cittadini e pazienti con problematiche immunitarie, e che dovrebbe essere preposto alle cure sanitarie, venga lasciato al degrado con la presenza di sostanze altamente inquinanti e nocive per l’ambiente e la salute pubblica”.