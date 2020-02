Napoli-Torino 2-1: Gattuso non si ferma più

Ancora una vittoria per il Napoli di Gattuso che, dopo l'importante pareggio in Champions League contro il Napoli, nell'anticipo della 26esima giornata di Serie A, batte il torino 2-1 grazie alle reti di Manolas e Di Lorenzo portando a casa il terzo successo consecutivo in campionato e tre punti che permettono a Gattuso di proteggere il sesto posto in classifica e di preparare al meglio il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter.Ad aprire le marcature è Manolas che colpisce il Torino con un colpo di testa. Gli uomini di Gattuso, forti del vantaggio, provano subito a trovare il gol del raddoppio con Insigne e Milik i cui tentativi, però, cadono nel vuoto. Nonostante non riescano a raddoppiare, gli azurri dominano la partita trovando il gol del 2-0 e della sicurezza solo a dieci minuti dal novantesimo. A siglare il 2-0 e Di Lorenzo. Il Torino, però, non si arrende e cerca di riaprire la partita. Il gol del 2-1, però, arriva al 91' con Edera, ma è troppo tardi per tentare di acciuffare il pareggio.Il Napoli, così, può festeggiare per la vittoria e pensare ai prossimi impegni. Tutto da rifare, invece, per il Torino che incassa la sesta sconfitta consecutiva e tre ko su tre per Longo da quando è arrivato in panchina. Per i granata la situazione diventa sempre più difficile: il terzultimo posto è lontano solo 5 punti e lo spettro della retrocessione incombe.