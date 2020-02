Pneumologia Terlizzi: "Nessuna chiusura", parla il responsabile del reparto

BARI – “L’Unità Operativa di Pneumologia/ Riabilitazione Pneumologica dell’Ospedale Sarcone di Terlizzi non ha chiuso. Attualmente assistiamo 18 pazienti, garantendo attività di consulenza e assistenza per i pazienti del Pronto soccorso, per i ricoverati di Medicina Interna e anche per pazienti provenienti da altri presidi ospedalieri che necessitano di una consulenza specialistica. Non solo. Svolgiamo attività diagnostica, ambulatoriale e di ricovero ordinario per patologie respiratorie”. A precisarlo è il dottor Giuseppe Cerini, dirigente medico Responsabile della Unità Operativa di Pneumologia/Riabilitazione Respiratoria dell’ospedale di Terlizzi che intende fare chiarezza sulla situazione del presidio ospedaliero su cui insistono da tempo voci di chiusura accompagnate da “campagne di disinformazione”, spiega il medico. “Siamo stanchi di essere offesi e a nome e per conto di tutti i dirigenti medici, del personale infermieristico, ausiliario, di quello tecnico e dei fisioterapisti della riabilitazione respiratoria – dichiara il dirigente - la nostra Unità è attiva e ben funzionante”.“Continuiamo a leggere articoli nei quali si descrivono situazioni non vere, che attaccano il nostro operato e la nostra dedizione ai pazienti - spiega il dottor Cerini - dal 1 agosto 2019 sono stati sospesi a Terlizzi i ricoveri per pazienti acuti di Pneumologia, come previsto dalle recenti Linee guida nazionali e internazionali per le quali i ricoveri urgenti e di emergenza hanno bisogno di strutture protette, dotate di Rianimazione, apparecchiature adeguate e di tutta una serie di presidi finalizzati a mettere in totale sicurezza il paziente. Ma a fronte di questo cambiamento sono stati aumentati i ricoveri per riabilitazione respiratoria che è un settore fondamentale della Pneumologia”.L’assistenza dedicata ai pazienti che soffrono di patologie respiratorie si articola in più servizi. “Nel nostro centro garantiamo consulenza ed assistenza h24 per il Pronto Soccorso a pazienti affetti da patologia respiratoria, consulenza ed assistenza anche ventilatoria per i pazienti ricoverati della Medicina Interna e per i pazienti delle unità operative di altri presidi ospedalieri che richiedono consulenza specialistica - prosegue il responsabile - vengono eseguiti inoltre ricoveri ordinari e programmati per pazienti che provengono da altre unità operative per acuti (Medicina, Pneumologia, Cardiologia), o inviati da specialisti di Pneumologia ospedaliera ed ambulatoriale o ancora da medici di base".L'attività assistenziale è inoltre arricchita da un ambulatorio di Pneumologia per pazienti esterni che hanno la possibilità di prenotare una visita tramite CUP ed è possibile fare prestazioni specialistiche in day service.“L’equipe può contare al momento su 5 fisioterapisti specializzati in Riabilitazione respiratoria e 4 dirigenti medici, ai quali si aggiungeranno rispettivamente 6 unità, tra fisioterapisti e personale medico - conclude il dottor Cerini - ci stiamo dotando di una strumentazione tecnologicamnete avanzata che contribuirà a fare di Terlizzi un centro di eccellenza in questo ambito”.