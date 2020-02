Venti risultati utili consecutivi suddivisi in 12 vittorie e 8 pareggi (composti da 39 gol fatti e 13 subiti) consentono a Vincenzo Vivarini di entrare a pieno titolo nella storia del Bari. Nessun allenatore nei 112 anni del blasone biancorosso aveva fatto meglio di lui. E' quanto rilevato all'indomani del 2-2 con cui è terminato il derby Monopoli-Bari, valido per la venticinquesima giornata del Girone C del Campionato di Serie C 2019-2020.