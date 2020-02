Restyling di via San Nicola: partono i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza

LECCE - È stato siglato il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria dei lavori per la riqualificazione e messa in sicurezza di via San Nicola, dall'incrocio con via Perulli fino all'incrocio con via Campobasso. I lavori,a cura della ditta Generali Costruzioni srl, partiranno la prossima settimana.“I lavori sulla principale strada di Borgo San Nicola - dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Delli Noci - non riguarderanno solo il rifacimento del manto stradale ma la completa riqualificazione di una via particolarmente trafficata le cui condizioni, sia in termini di decoro sia in termini di sicurezza, appaiono da alcuni anni precarie. Questi interventi si aggiungono ad una visione più ampia di rigenerazione del Borgo a cui consegneremo a breve un parco con aree verdi, aree gioco, un ampio parcheggio, nuova illuminazione e il restauro della torre colombaia. Riqualificare i quartieri più periferici e dotarli di servizi è l'unico modo ci permette di garantire a chi ci abita una migliore qualità della vita e per rimettere al centro la comunità”.