Coronavirus: bilancio vittime sale a 258

PECHINO - Con 45 nuovi morti il bilancio provvisorio dell'epidemia di nuovo coronavirus sale a 258 vittime. A renderlo noto Pechino. Il precedente bilancio era di 213 morti.Intanto le grandi aziende chiudono in via temporanea i loro principali punti vendita. Ikea ha chiuso tutti i suoi 30 store in Cina. La Federcalcio cinese ha deciso di rinviare tutte le partite in programma nel 2020. Toyota ha interrotto la produzione in Cina fino al 9 febbraio, Starbucks ha annunciato la chiusura temporanea di metà dei punti vendita in Cina.Pochi giorni fa anche McDonald's aveva annunciato una decisione simile. Le compagnie aeree British Airways, United Airlines, American Airlines e Lufthansa hanno sospeso tutti i voli da e per la Cina.