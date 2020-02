Serie A: Roma Lecce banco di prova importante per i salentini

Nella sesta giornata di ritorno di Serie A il Lecce giocherà domani alle 18 fuori casa contro la Roma. Per i salentini sarà una partita molto difficile. La Roma cercherà di vincere per rilanciarsi dopo la sconfitta 2-1 in trasferta con l’Atalanta. Il Lecce dovrà ottenere un risultato positivo per fare un passo in avanti importante nella corsa verso la salvezza dopo la vittoria 2-1 in casa con la Spal. Il tecnico dei salentini Fabio Liverani dovrà rinunciare a Falco, Babacar Farias e Meccariello infortunati. Esterni Majer e Barak. Regista Mancosu. In attacco Lapadula e Saponara.L’allenatore della Roma Paulo Fonseca non avrà a disposizione Zappacosta, Mirante Pastore Cetin per problemi muscolari, e Zaniolo per la rottura dei legamenti crociati di un ginocchio. Sulle fasce Veretout e Mkhitaryan. Trequartista Pellegrini. In avanti Dzeko e Perotti. Arbitro Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Negli ultimi tre precedenti in Serie A a Roma tra le due squadre ci sono state tre vittorie della Roma.Nel 2008/09 ha vinto la Roma 3-2. Nel primo tempo in vantaggio i giallorossi con Totti. Ha raddoppiato Brighi. I salentini hanno segnato con Munari. Nel secondo tempo Totti ha realizzato la terza rete dei giallorossi e Papadopoulos ha segnato il secondo gol dei pugliesi. Nel 2010/11 ha vinto la Roma 2-0 con i gol segnati nel secondo tempo da Burdisso e da Totti. Nel 2011/12 ha vinto la Roma 2-1. Nel primo tempo in vantaggio i giallorossi con Pjanic. Nel secondo tempo ha raddoppiato Gago e il Lecce ha segnato con Bertolacci. Allo Stadio “Olimpico” di Roma saranno presenti 40000 spettatori, 2000 arriveranno da Lecce.