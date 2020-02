Bassetti: "A Bari è stata scritta una pagina davvero bella"

"Per me la cosa più bella è che questo sia l'inizio di un cammino che sia necessario intraprendere, perchè in questi giorni - come richiamato dal Vangelo - è stata fatta luce sul Mediterraneo". E' con un pizzico di contentezza che il cardinal Gualtiero Bassetti ha introdotto il bilancio della 3 giorni di lavoro dell'incontro di riflessione e di spiritualità "Mediterraneo, frontiera di pace", non risparmiandosi ad anticipare quelle proposte concrete che erano state richieste da Papa Francesco ai 58 Vescovi riuniti a Bari.Fra queste vi è la possibilità di costituire nel futuro dei Forum composti da personalità per ciascuna Conferenza episcopale nazionale e finalizzati ad approfondire le varie problematiche (religiose e non) che affliggono i popoli dei Paesi che sia affacciano sul Mare Nostrum. Un percorso tracciato da Bassetti che, rispedendo al mittente le voci che lo darebbero prossimo al congedo dalla Presidenza della CEI, dopo Aldo Moro ha ricordato Giorgio La Pira quale "suo" ispiratore per un incontro, le cui conclusioni saranno affidate al Santo Padre nella mattinata di domenica 23 febbraio 2020.