PECHINO - L'agenzia di stampa cinese Xinhua ha riferito che il farmaco anti-virus americano Remdesivir è stato approvato per studi clinici nella cura dei malati affetti dal nuovo Coronavirus. Remdesivir ha già mostrato buoni risultati con altri Coronavirus come Sars o Mers e almeno in vitro, a livello cellulare, con il nuovo virus.