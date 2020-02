ROMA - E' un ragazzo reggiano, originario di Luzzara, il primo italiano contagiato da Coronavirus. A dare la conferma ufficiale il sindaco del paese, Andrea Costa. "Era in Cina per motivi di svago e da lì è stato direttamente rimpatriato con tutte le misure precauzionali del caso. Al momento si trova in isolamento allo Spallanzani di Roma", scrive il primo cittadino su Facebook.Il paziente "è in buone condizioni generali", spiega l'ultimo bollettino medico dello Spallanzani. "Presenta lieve febbricola e lieve iperemia congiuntivale. Il quadro clinico e quello radiologico polmonare sono negativi. Il paziente inizierà in giornata la terapia antivirale".