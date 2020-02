Tennis: Mager ko in finale a Rio de Janeiro

- Nella finale del torneo di tennis maschile di Rio de Janeiro in Brasile Gianluca Mager ha perso 7-6 7-5 contro il cileno Garin. Nelle semifinali Mager ha vinto 7-6 4-6 7-6 con l’ungherese Balazs e Garin ha superato 6-4 7-5 il croato Coric. Il greco Tsitsipas ha vinto il torneo di Marsiglia in Francia. Ha sconfitto in finale 6-3 6-4 il canadese Auger Aliassime. L’americano Opelka ha vinto il torneo di Delray Beach nello stato della Florida negli Stati Uniti d’America. Ha battuto in finale 7-5 6-7 6-2 il giapponese Nishioka.La finale del torneo di Bergamo tra il francese Couacaud e l’ucraino Marchenko non si è giocata per il Coronavirus. Nelle semifinali Couacaud ha sconfitto 4-6 6-3 7-6 il taiwanese Tseng e Marchenko ha vinto 4-6 6-4 6-4 contro il francese Gaston. Tra le donne Camila Giorgi non parteciperà al torneo di Doha in Qatar. La Giorgi ha perso nel secondo turno delle qualificazioni 7-6 4-6 6-1 contro l’americana Pera. Nel primo turno delle qualificazioni la Giorgi ha vinto 3-6 7-6 6-0 con l’austriaca Haas.