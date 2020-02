Tennis: a Marsiglia Sinner vola al secondo turno

Nel primo turno del torneo di tennis maschile di Marsiglia in Francia Jannick Sinner ha vinto in due set, 6-4 7-6 contro lo slovacco Gombos. Gombos aveva acquisito il diritto di partecipare a questo torneo dopo avere superato due turni di qualificazioni. Nel primo turno delle qualificazioni aveva sconfitto il russo Vatutin per il ritiro per l’infortunio di Vatutin e nel secondo turno aveva superato 6-4 6-7 6-4 il francese Benchetrit.A Marsiglia nel primo turno del tabellone principale di questo torneo il polacco Hurkacz ha vinto 7-6 6-1 con il cinese Hoang. Il canadese Pospisil ha sconfitto 7-6 6-3 il finlandese Ruusuvuori. Il russo Bublik ha battuto 6-4 7-5 l’ungherese Fucsovics. Il francese Paire ha prevalso 6-4 7-6 sull’altro francese Barrere. Lo svedese Ymer ha vinto 6-3 3-6 7-5 contro il francese Gasquet. Nel primo turno del torneo di tennis donne di Dubai negli Emirati Arabi la belga Kim Cljisters, 36 anni, ha perso 6-2 7-6 contro la spagnola Garbine Muguruza. La Clijsters è tornata a giocare a tennis dopo otto anni. Non disputava un torneo dal 2012, quando partecipò agli Open Usa.