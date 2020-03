Artemisia Gentileschi, eroina del nostro tempo

(Giuditta decapita Oloferne, Caravaggio)





Tra tutti i gradi pittori Caravaggio è stato fonte d'ispirazione per tantissimi artisti di talento, probabilmente nessuno come la talentuosa Artemisia Gentileschi. Di fronte alla sua sorprendente interpretazione di Giuditta che uccide Oloferne nella Galleria degli Uffizi, non possiamo che rimanere esterrefatti dalla sua unicità. Sarebbe stata notevole a prescindere dal suo sesso, ma il fatto che fosse un'artista di successo nell'Italia del diciassettesimo secolo la rende ancora più affascinante. La sua vita e la sua arte erano finemente intrecciate e per apprezzare completamente i suoi dipinti, bisogna conoscere qualcosa della sua drammatica e talvolta difficile vita.Artemisia Gentileschi nacque a Roma nel 1593 e i suoi talenti artistici furono coltivati in tenera età da suo padre, un pittore toscano. All'età di soli diciassette anni produsse la sua prima grande opera, una rappresentazione inquietante di “ Susanna e i vecchioni”. Invece empatizzare con gli anziani, come fa in altri suoi dipinti, Susanna si allontana per la paura e il disgusto. L'osservatore simpatizza istintivamente con la giovane donna vulnerabile, mentre gli uomini sussurranti sopra di lei vengono mostrati come una presenza minacciosa e minacciosa.Questo tema della minaccia maschile e delle molestie sessuali è stato tragicamente ripetuto nella sua vita. Nel 1612 fu violentata da Agostino Tassi, un artista che era stato assunto come suo insegnante. Inizialmente promise di sposarla, sarebbe stato un modo per "ripristinare la sua dignità". Eppure Tassi era già sposato e coinvolto in un complotto per uccidere sua moglie, quindi il matrimonio pianificato non si realizzò. Il padre di Artemisia denunciò Tassi, denuncia che portò ad un processo angosciante di sette mesi, in cui Gentileschi fu sottoposto persino a torture. Alla fine Tassi fu condannato a un anno di prigione, ma per ragioni ancora poco chiare, non scontò mai la sua pena. Un mese dopo il processo, Artemisia si sposò rapidamente con un artista di Firenze, presumibilmente per salvare la sua reputazione.Qualche anno dopo gli accadimenti, produsse il suo capolavoro “Giuditta che decapita Oloferne”. In questa famosa scena biblica, l'eroina Giuditta, coadiuvata dalla sua serva, decapita brutalmente Oloferne. Il sangue schizza dappertutto, macchiando le lenzuola. Mentre Giuditta gli taglia il collo, non mostra alcuna emozione ma una cupa determinazione, aggrappandosi alla testa di Oloferne per mantenere la sua presa. La natura cruenta del dipinto conserva il potere di sorprendere anche oggi, ma fu ancora più eclatante per gli spettatori dell’epoca, in particolare quelli che erano a conoscenza del famoso processo per stupro.Nel corso dei secoli, molte persone hanno interpretato il dipinto come un'espressione della rabbia e del disgusto della Gentileschi, una sorta di vendetta artistica. Il suo biografo la descrive come "un'espressione catartica della rabbia provata e forse repressa dell'artista". Conoscendo i fatti della sua vita, è impossibile guardare il dipinto senza vedere Artemisia come Giuditta che pone fine violentemente alla vita del suo stupratore.Il racconto biblico di Giuditta e Oloferne è stato dipinto da molti artisti famosi ma l'ispirazione più diretta di Gentileschi sarebbe stata Caravaggio. L'interpretazione di Caravaggio, dipinta quasi due decenni prima, ha un simile senso di drammaticità e violenza, e il suo uso del chiaroscuro ha chiaramente influenzato l’artista. La principale, notevole differenza tra i due dipinti è nel ritratto di Giuditta. La Giuditta di Caravaggio compie l'atto quasi senza sforzo, con un'espressione di lieve disgusto o persino distacco. In confronto, la Giuditta di Artemisia Gentileschi ha un ruolo forte e attivo nell'omicidio, trattenendo la sua vittima. Esistono due versioni dell'opera. Uno può essere visto al Museo di Capodimonte a Napoli, mentre l'altra versione si trova nel museo degli Uffizi a Firenze. Artemisia Gentileschi che esprime il suo bisogno di vendetta attraverso l’arte o, forse più interessante, un modo intelligente di trarre vantaggio dalla sua fama e attrarre mecenati che erano attratti dall'arte violenta e sessualmente carica. Sebbene sia allettante leggere le protagoniste femminili della Gentileschi come una semplice espressione del potere femminista, potrebbe essere più complicato di così.Per il resto della sua vita, Artemisia Gentileschi ha continuato a dipingere, decorando cattedrali in Italia e lavorando al fianco di suo padre alla corte del re Carlo I in Inghilterra. La data e le circostanze esatte della sua morte sono sconosciute, ma potrebbe essere morta durante la terribile pestilenza di Napoli nel 1656.Mentre la sua vita successiva è avvolta nel mistero, per fortuna il suo talento e la sua originalità non sono stati dimenticati. È stata una fonte di ispirazione per molti artisti, e continuerà ad esserlo.