Nuovi contagi in Serie A: positivi Matuidi della Juve e Zaccagni del Verona

Altri due calciatori di Serie A sono stati trovati positivi al Coronavirus, il centrocampista francese della Juventus Blase Matuidi e il trequartista Mattia Zaccagni del Verona. Matuidi è il secondo calciatore della Juve positivo dopo Daniele Rugani. Positiva anche la conduttrice Michela Persico, fidanzata di Rugani. Tutti i calciatori della Juve sono in quarantena, alcuni a casa altri al J Hotel in contrada Continassa, vicino Torino.Tutta l’area della zona della contrada Continassa che è vicina all’Allianz Stadium dove la Juve gioca le partite in casa in Serie A, è stata sottoposta alla sanificazione. Il calcatore serbo della Juve Pjanic ha mandato un messaggio di solidarietà a Matuidi per una pronta guarigione. La quarantena dei calciatori della Juve dovrebbe terminare il 25 marzo. In quarantena anche le calciatrici della Juventus femminile che durante l’Algarve Cup in Portogallo potrebbero avere avuto contatti con una calciatrice che è risultata positiva al Coronavirus.