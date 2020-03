Coronavirus: 48 nuovi contagi in Puglia, morte quattro persone

BARI - Domenica 15 marzo si sono registrate 48 nuove positività al Covid-19 in Puglia. Il presidente della Regione Puglia,, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, comunica che oggi 15 marzo - con aggiornamento alle ore 20.30 - sono stati13 in Provincia di Bari; 5 in Provincia Bat; 14 in Provincia di Brindisi; (*) in Provincia di Foggia; 14 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Tarantoper l'infezione da Covid-19 Coronavirus.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. (*) per motivi tecnici non è disponibile il dato di Foggia, che sarà aggiornato domani.