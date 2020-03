Coronavirus: deceduto 75enne a Lecce

BARI - Il presidente della Regione Puglia,, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salutecomunica cheSarà l’Istituto Superiore di Sanità a stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso quando analizzerà i campioni clinici.- «I datori di lavoro hanno il dovere perentorio di tutelare il diritto alla salute di tutti quei lavoratori che non possono evitare di recarsi sul posto di lavoro, come i lavoratori del settore delle costruzioni». La segretaria generale della Feneal-Uil di Lecce,, interviene per chiedere misure urgenti in favore dei lavoratori impegnati nei cantieri edili. «Apprezziamo la scelta del Governo di stanziare importanti risorse economiche per far fronte a questa emergenza – dice – ma adesso occorre ampliare i limiti e le possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali ai lavoratori del settore delle costruzioni per l’anno in corso. Mi sento di sottolineare, con preoccupazione e una certa rabbia, come i lavoratori edili siano oggi tra quelli rimasti sul fronte, nei cantieri e sulle impalcature, senza reali certezze di potersi proteggere a sufficienza dal rischio del contagio. Per loro lo slogan #iorestoacasa non vale».«In questo momento – prosegue - bisogna sostenere con misure certe e assoluta determinazione, tutti i lavoratori e le imprese in difficoltà che operano nel comparto delle costruzioni. Resta comunque chiaro il fatto che la priorità assoluta è la salute di tutti i cittadini. Per queste ragioni, e per tutta una serie di altri motivi e dubbi, crediamo che per i cantieri occorrano dal Governo e dalle istituzioni indicazioni più specifiche e maggiore audacia, sacrificando il profitto in favore della salute». E a tal proposito, annuncia: «La mia Federazione è e resterà vigile e attiva sul territorio al fine di tutelare la salute dei nostri iscritti avviando una campagna di monitoraggio dei cantieri per controllare il rispetto delle prescrizioni necessarie a garantire la massima limitazione del rischio di contagio e, lì dove fosse necessario, non esiteremo a diffidare e denunciare quelle aziende che non fossero in linea con le precauzioni previste dalle Istituzioni e dalle autorità sanitarie. Attraverso la rete dei nostri iscritti e dei nostri delegati vigileremo i luoghi di lavoro da quelli più piccoli a quelli più grandi con l'aiuto ove necessario delle strutture pubbliche preposte che dovranno sostenerci, affiancarci e aiutarci a gestire le criticità. Ove non sussistano le condizioni sufficienti a garantire lo svolgimento delle lavorazioni siamo pronti ad attivarci per interrompere la produzione e ad attivare gli strumenti di tutela del reddito e del mantenimento dell'occupazione. Favoriremo accordi che consentano l’attuazione del lavoro agile e di ogni altra forma di flessibilità necessaria. Non accetteremo, però, decisioni unilaterali da parte delle imprese che vadano a ledere i lavoratori e far pagare loro il prezzo di questa emergenza».In conclusione, la segretaria generale della Feneal Uil di Lecce rivolge un pensiero e un sentito ringraziamento ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari impegnati in questi giorni a fronteggiare l’emergenza coronavirus: «Alla fine di questa emergenza – rileva - qualcuno dovrà sentirsi responsabile della condizione in cui è stata ridotta la sanità pubblica. Un ringraziamento ci sentiamo di rivolgerlo anche all’azione delle forze dell’ordine che anche in questi momenti sono in prima linea».