Coronavirus: ipotesi voucher baby sitter e congedo genitori

ROMA - "Sto pensando a possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter, con i voucher, si tratta di proposte per le quali ci sono in corso valutazioni economiche. Anche i nonni che sono così preziosi nel welfare della nostra società e oggi vanno tutelati, quindi dare anche la possibilità di evitare troppo contagio tra i bambini e i nonni, con congedi straordinari per i genitori. Sono misure che si dovranno attivare fin da ora". Così il ministro per la Famiglia,, alla trasmissione 'Circo Massimo'."All'Europa sono stati chiesti fondi e la spesa che serve deve essere messa in campo per sostenere le famiglie", ha detto la Bonetti, ricordando che "avevamo già un voucher baby-sitter, che non era stato reintrodotto nella legge di bilancio".