Coronavirus, M5S: “Inaccettabile che apertura del DEA del Vito Fazzi sia ostaggio del serbatoio criogenico”

BARI - “È inaccettabile, in un momento come questo, che l’apertura del DEA del Vito Fazzi, i cui posti letto sono stati destinati dal piano di Emergenza della Regione, ai pazienti con Coronavirus, sia ostaggio di una vicenda legata al serbatoio criogenico. Vogliamo risposte, perché nella vicenda ci sono aspetti poco chiari. Siamo in emergenza e non c’è tempo per i capricci di nessuno”. Lo dichiarano i consiglieri del M5S che hanno inviato una richiesta di chiarimenti e accesso agli atti all’Asl di Lecce e al RUP del Dea.Con ordinanza del Presidente Regione del 6 marzo 2020, n. 174 è stata ordinata la rimozione urgente del serbatoio criogenico nel DEA di Lecce. Il serbatoio criogenico e le apparecchiature a servizio dello stesso si trovano nell’area della Centrale dei Gas Medicinali, e le prove di funzionamento e le operazioni di verifica e collaudo degli impianti sono state effettuate nel corso del collaudo concluso con l’acquisizione del Certificato Unico di Collaudo il 18/12/2019. La struttura è stata quindi presa in carico dalla Asl, come da verbale del 21/12/2019. Ciò malgrado, la Asl ha inviato diverse comunicazioni e diffide alla ditta appaltatrice per la rimozione del serbatoio, ritenendo che la mancata rimozione impedisca la fornitura del farmaco da parte della Società già fornitrice dei gas medicinali del Presidio Ospedaliero Vito Fazzi.Nel dettaglio, la richiesta del M5S è per conoscere le ragioni per cui non si proceda alla fornitura del gas e le modalità di affidamento per questa fornitura che si intendano adottare; le criticità riscontrate per l’installazione del serbatoio originariamente collaudato e le ragioni della scelta di sostituire lo stesso; per acquisire copia dell’atto di collaudo della struttura, del contratto richiamato nell’ordinanza regionale per l’installazione del serbatoio e la fornitura di ossigeno, delle diffide inoltrate alla ditta appaltatrice e dei relativi riscontri, nonché tutti gli atti endoprocedimentali e le note tra il RUP della gara per la realizzazione del DEA e gli altri uffici della ASL e i Vigili del Fuoco.