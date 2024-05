Triste epilogo per Isabella Cianciotti: trovata morta a Santeramo

SANTERAMO IN COLLE - È giunta a un tragico epilogo la scomparsa di Isabella Cianciotti, l'anziana di 87 anni di Santeramo, dispersa dallo scorso lunedì 6 maggio. La dolorosa scoperta è stata fatta da una donna che si trovava a raccogliere asparagi in campagna, la quale ha segnalato alle autorità la presenza del corpo senza vita.Il cadavere di Isabella Cianciotti è stato ritrovato nella zona, causando immediata mobilitazione da parte dei Carabinieri e del personale medico del 118. Sul luogo del ritrovamento sono stati effettuati i necessari rilievi per chiarire le circostanze del decesso, bloccando l'area per le indagini del caso.La notizia ha gettato nello sconforto la comunità locale, che si era mobilitata nella ricerca dell'anziana donna sin dal momento della sua scomparsa. La sua morte rappresenta un duro colpo per tutti coloro che speravano in un lieto ritorno a casa.In questo momento di dolore, la comunità di Santeramo si stringe attorno alla famiglia di Isabella Cianciotti, offrendo conforto e solidarietà in un momento così difficile.