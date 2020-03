Il torneo di tennis maschile e femminile del Roland Garros a Parigi in Francia è stato rinviato per l’emergenza Coronavirus. Si giocherà dal 20 settembre al 4 ottobre 2020. Lo ha deciso la Federazione Tennis Francese, che organizza questo torneo sulla terra rossa. Il presidente della Federazione Tennis Francese Bernard Giudicelli ha dichiarato che è “fondamentale tutelare la salute di tennisti, tenniste giornalisti, spettatori e di tutti quelli che collaborano a rendere possibile lo svolgimento di questo importante torneo”.Giudicelli ha dichiarato inoltre” che anche se non si può prevedere quale sarà l’evoluzione del Coronavirus a maggio, le restrizioni che ci sono ora in Francia rendono difficile riuscire a organizzare il torneo nel periodo inizialmente previsto, cioè dal 24 maggio al 7 giugno 2020”. La Federazione Tennis Francese ha annunciato che saranno rimborsati i prezzi dei biglietti agli spettatori che li hanno già acquistati.