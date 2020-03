Il Guardian ha rivelato un documento segreto secondo cui la lotta contro il Covid-19 nell'isola britannica durerà un anno, entro cioè la primavera 2021. Nel documento redatto dal Public Health England, si attesta che ci si preparerebbe ad un contagio di circa l'80% di persone, con circa 7,9 mln di persone costrette nel tempo a ricorrere al ricovero.Nel frattempo il Ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, sta preparando una serie di misure che prevederebbero una quarantena per gli ultrasettantenni, della durata di 4 mesi, oltre allo stop di eventi pubblici con più di 500 persone e la possibilità di far rientrare in servizio medici in pensione, con la requisizione di alberghi per fini ospedalieri.