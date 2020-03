Giannini, la Puglia non si ferma: oltre 4 milioni di stanziamento per manutenzione strade

“La Puglia non si ferma. Stanziate ulteriori risorse del bilancio regionale in favore di Province e Comuni per la manutenzione della rete stradale di competenza. Tali risorse si aggiungono alle altre già stanziate negli ultimi mesi per la stessa finalità e finanziano progetti cantierabili, che miglioreranno la qualità della vita dei cittadini dei Comuni interessati.Gli interventi, finanziati per complessivi € 4.406.093,93 a sportello su richiesta degli enti locali, sono i seguenti:€ 239.925,35 per la Provincia di Foggia – Lavori urgenti per sistemazione del piano viabile in conglomerato bituminoso per tratti saltuari sulla S.P. 110 (ex SS 161) nei tratti compresi tra le progressive km. 6+00 e 16+000€ 259.119,38 per il Comune di Rignano Garganico (Fg) – Lavori di messa in sicurezza/costruzione di via Roma, via Manzoni e via L. da Vinci – Area monumento ai caduti€ 287.910,42 per il Comune di Rodi Garganico (Fg) – Lavori di ripristino viabilità loc. Lido del Sole€ 182.178,93 per il Comune di Minervino Murge (Bt) – Lavori di manutenzione al corso Matteotti e via S. Arcangelo€ 287.910,42 per il Comune di Noci (Ba) – Lavori di messa in sicurezza di incroci stradali urbani€ 172.746,25 per il Comune di Mola di Bari (Ba) – Lavori di messa in sicurezza e servizi alla viabilità – Rotatoria e collegamento stradale su via Russolillo€ 355.089,52 per il Comune di Castellana Grotte (Ba) – Lavori di realizzazione nuova strada di collegamento via San Benedetto via Cimitero€ 287.910,42 per il Comune Molfetta (Ba) – Lavori di manutenzione della pavimentazione in asfalto di alcune strade urbane€ 355.089,52 per il Comune di Villa Castelli (Br) – Lavori di completamento di viabilità panoramica di collegamento tra le Gravine€ 1.031.036,48 per il Comune di Carovigno (Br) – Lavori di realizzazione di bretelle stradali sul territorio€ 287.910,42 per il Comune di Lizzano (Ta) – Lavori di rifacimento della Litoranea Salentina nel tratto danneggiato dalle mareggiate, in Marina di Lizzano€ 143.955,21 per il Comune di Cutrofiano (Le) - Lavori di sistemazione delle pubbliche vie cittadine all’interno dell’abitato€ 323.371,39 per il Comune di Taurisano (Le) – Lavori straordinari ed urgenti di messa in sicurezza di via Montegrappa€ 191.940,28 per il Comune di Lecce – Lavori di sistemazione di strade nell’ambito urbano, via Monteroni 1° lottoCon questi interventi si mira a riportare a rinnovati livelli di efficienza e sicurezza le strade interessate, per alcune delle quali gli enti locali sono stati costretti all’occorrenza a chiudere alcuni tronchi e a introdurre limiti di velocità per evitare incidenti stradali, stante la carenza di risorse proprie da impegnare nei bilanci comunali e provinciali”.