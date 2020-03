Giornalismo: è morto Gianni Mura

- E’ morto oggi all’ospedale di Senigallia in provincia di Ancona nelle Marche a 74 anni il giornalista sportivo di Repubblica Gianni Mura. E’ scomparso in seguito all’improvviso attacco cardiaco che lo ha colpito nei giorni scorsi.Mura lavorava a Repubblica dal 1976. Negli anni sessanta ha lavorato alla Gazzetta dello Sport. Mura a scritto numerosi libri ed è stato anche allievo del notissimo giornalista sportivo Gianni Brera, che morì nell’incidente stradale nel 1992 a Codogno in provincia di Lodi in Lombardia.Per il Venerdì di Repubblica Gianni Mura si è occupato anche di gastronomia. Mura era cronista di calcio ma ha anche seguito importanti eventi di ciclismo come il Giro d’Italia e il Tour de France. Con Mura il giornalismo sportivo perde sicuramente una delle sue firme più prestigiose.