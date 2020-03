Le 9 regole dell'azienda cinese per evitare il contagio da Coronavirus

Quando esci, prendi una maschera chirurgica medica (necessaria) e un cappuccio protettivo (proposta)

Rifiuta la stretta di mano per evitare l'infezione da tocco

Evita di toccare beni pubblici come i pulsanti del traffico o dell'ascensore

Non toccare il naso o la maschera dopo essere usciti per evitare l'infezione

Lavati le mani con sapone dopo essere tornato a casa, tieni le distanze dalle persone

Mantieni il flusso d'aria di casa pulito

Bevi più acqua calda per mantenere la gola bagnata può evitare efficacemente questo virus

Evita la trasmissione dell'aria: quando torni dall'esterno, ricorda di sterilizzare il cappotto con alcool o disinfettante o di appenderlo all'esterno per 2-3 ore prima di indossarlo la prossima volta.

Si consiglia di aprire la posta dopo averla lasciata da parte per più di 12 ore

Condividiamo alcune delle esperienze di una nota azienda di Shenzhen (Cina), l'ISANSUN company Enterprise, su come isolare il Coronavirus e superare la brutta situazione italiana degli ultimi giorni.L'azienda in una nota in inglese al Giornale di Puglia "prega per la salute e la sicurezza delle persone di tutto il mondo, in particolare per te, la tua famiglia e i tuoi amici.Non vedo l'ora di sentire che tutto va bene, al più presto.I migliori salutiLily, From Shenzhen Sansun Technology Co.,Ltd".