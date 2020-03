Coronavirus: pronto decreto da oltre 20 miliardi

ROMA - Il Cdm stamani varerà il decreto con le misure per il contrasto all'emergenza Coronavirus. Previsti aiuti per medici, lavoratori, famiglie, imprese.Eccola la manovra "cura Italia".Il Governo Conte, nelle ore di massima allerta per la Lombardia con il numero di contagi che sale ancora, si prepara a varare misure per frenare i contraccolpi economici dell'emergenza Coronavirus ma anche per sostenere la sanità:, ha assicurato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri:. Il premier mette in cima alle prioritàper questo ed è "l'unica cosa che conta"., ha osservato Conte, di polemiche.