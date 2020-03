Lnd Puglia, tornei fermi per il Coronavirus

Dal 7 al 15 marzo 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria legata al virus Covid-19, ogni attività sportiva di ciascun campionato dilettantistico e giovanile regionale, nonchè delle delegazioni sia provinciali che distrettuali, sarà sospesa. E' quanto deliberato all'unanimità dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Figc-Lnd Puglia al termine della riunione straordinaria convocata nella mattinata di venerdì 6 marzo 2020 a Bari.Il provvedimento adottato è in linea non solo con il Decreto Ministeriale del 4 marzo, ma anche con le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico formalizzate con le rispettive note ufficiali nella giornata di giovedì 5 marzo 2020.Nei prossimi giorni, dopo la convocazione del Consiglio straordinario della Lega Nazionale Dilettanti, fissata per lunedì marzo 2020 in Roma, il Comitato Regionale della Puglia dovrà individuare le date di recupero dei 2 turni sospesi per i tornei di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda, Terza Categoria, Juniores U19, Calcio a 5, oltre ai Campionati giovanili regionali e provinciali.