- Non pare voglia fermarsi il contagio da Covid-19 nel mondo, con il coinvolgimento al momento di oltre sessanta Paesi. Secondo i dati forniti dal BNO News gli Stati maggiormente colpiti sono la Cina, con 80.555 contagi, 143 nuove infezioni, e 3042 morti, mentre, nel resto dell'Asia, la Corea fa registrare 6284 contagi con 42 vittime e l'Iran ha subito 109 morti per 3.513, e dal Giappone i casi confermati sono 350, mettendo così a rischio lo svolgersi regolare delle prossime Olimpiadi.In Europa, la situazione più difficile è in Italia con i suoi 3858 contagi, diffusi in tutte le Regioni con 148 deceduti, mentre nel resto del Vecchio Continente seguono la Francia con 423 (7 morti), la Germania con 400 (0 morti), la Spagna con 248 casi, Regno Unito con 116. Negli Stati Uniti, infine, in cui il Congresso ha deciso lo stanziarsi di 8,3 mln di dollari per contrastare il Covid-19, sono 230 i contagi che hanno provocato 14 vittime.