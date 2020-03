ROMA - La Bce vara nella notte un piano di emergenza anti-coronavirus. E lo spread Btp-Bund apre in forte calo all'avvio dei mercati. Il differenziale, che mercoledì aveva chiuso a 267 punti, toccando i 280 martedì, segna nei primi scambi 180 punti. Rendimento pari all' 1,5%.La Borsa di Milano apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,96% a 15.417 punti.Forte rialzo, all'avvio dei mercati europei anche per le quotazioni del petrolio che già nella notte avevano visto un balzo a seguito delle misure straordinarie da 750 miliardi di euro varate dalla Bce contro l'emergenza coronavirus.