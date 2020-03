Puglia: scomparso all'improvviso Giuseppe Tulipani

BARI - Si è spento all'improvviso nella sua casa di Giovinazzo, il Garante per le Persone con disabilità,. Tulipani è stato colto da un ictus.Laureato in Scienze politiche, animato da una profonda fede cattolica, che trasfondeva da sempre nell'agire quotidiano, considerava il suo incarico come una vera e propria missione.L'assessore regionale al Welfareha espresso cordoglio e commozione per la prematura e improvvisa scomparsa di Tulipani, Garante regionale delle persone con disabilita'."Sono particolarmente vicino alla famiglia Tulipani. La notizia ci ha profondamente addolorato. In questi anni ho avuto modo di conoscere e collaborare con il Garante Tulipani, uomo forte e determinato, sempre attivo e sempre presente per rappresentare le istanze dei portatori di disabilita'. Con lui ci siamo confrontati su temi particolarmente delicati e sfide difficili. Persona sensibile, sempre pronto a mettere a disposizione la sua esperienza e la sua professionalità nell'interesse esclusivo dei più deboli e disagiati. A lui va oggi il mio sentito ringraziamento e un commosso ricordo".