Conte: "400 milioni ai Comuni per cibo o buoni"

ROMA - "Ci confronteremo a inizio settimana con gli esperti e confidiamo che ci portino ottime notizie. Noi ci manteniamo sempre vigili per adeguare le nostre valutazioni sulla base delle loro raccomandazioni". Così il premierin conferenza stampa a Palazzo Chigi."Con ordinanza delle protezione civile aggiungiamo a questo fondo 400 milioni, un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni col vincolo di destinarlo alle persone che non hanno i soldi per non fare la spesa. Da qui nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari"."Ho appena firmato un dpcm che dispone 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni", ha detto Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi parlando delle misure per fare fronte all'emergenza Coronavirus."Molte famiglie sono allo stremo e purtroppo nelle ultime ore sono iniziati anche episodi drammatici che mai avremmo mai voluto vedere. A Bari, nella notte, è avvenuto un episodio spiacevole con l’assalto a un tir carico di beni alimentari e il sequestro del conducente di cui ancora non sono chiare le dinamiche. Fortunatamente il nuovo Decreto appena annunciato in diretta dal Premier Conte permette di dare liquidità immediata ai comuni per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità ed era quello che occorreva fare per dare ossigeno. Lo Stato sarà accanto ai cittadini e ai lavoratori con misure straordinarie per uscire presto da questa emergenza".Lo scrive su su facebook il senatore Dem, vicepresidente della Commissione Bilancio a Palazzo Madama.