- In Serie A quattro calciatori della Sampdoria sono stati trovati positivi al Coronavirus. Sono Omar Colley, Albin Ekdal Antonio La Gumina e Morten Thorsby. Positivo anche il medico della Sampdoria Amedeo Baldari. Tutti sono stati messi in quarantena come Manolo Gabbiadini sempre della Sampdoria trovato positivo al Coronavirus ieri.Sono in quarantena anche i calciatori del Verona che domenica scorsa 8 marzo hanno giocato fuori casa contro la Sampdoria. Positivo al doping ancora un calciatore di Serie A. E’ il serbo Dusan Vlahovic della Fiorentina. Anche lui è in quarantena come i calciatori dell’Udinese che hanno affrontato domenica scorsa 8 marzo allo Stadio “Dacia Arena” la Fiorentina.