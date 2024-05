Comunali Bari, Michele Laforgia percorre le vie di San Pasquale: focus sulla mobilità urbana

BARI - Nella passeggiata odierna, mercoledì 15 maggio, Michele Laforgia, candidato sindaco per Bari, ha attraversato le vie di San Pasquale, partendo da Piazzale Lorusso. Questa iniziativa ha coinvolto cinque quartieri del Municipio II (Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca), che contano complessivamente quasi 100mila abitanti.Durante il percorso, Laforgia ha avuto l'opportunità di ascoltare direttamente le preoccupazioni e le richieste dei cittadini. Tra le problematiche emerse, quella della mobilità urbana ha rappresentato uno dei temi più sentiti. In particolare, i residenti hanno manifestato la necessità di migliorare i parcheggi e la circolazione delle auto nelle strade, al fine di decongestionare il traffico e favorire una maggiore fluidità negli spostamenti.I cittadini hanno espresso la volontà di rendere più agevoli gli spostamenti urbani, soprattutto per favorire le attività sociali, culturali ed economiche della zona. Laforgia ha preso nota di queste richieste e si è impegnato a considerarle attentamente nel suo programma elettorale, lavorando per trovare soluzioni concrete e migliorare la qualità della vita dei residenti nei quartieri interessati.