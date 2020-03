Tasse regionali, Zullo (FdI): "Non facciamo pagare addizionali Irap e Irpef, sospendiamo bollo ed ecotassa"

“Le aziende e i cittadini pugliesi pagano alla Regione non solo le tasse, ma anche le ‘addizionali’. Nel concreto: il gettito dell’addizionale Irap previsto come entrata nel bilancio regionale per il 2020 è quantificato in 68,648 milioni di euro e per il 2021 in 70,466 milioni; il gettito per l'addizionale Irpef in 67,142 milioni di euro per il 2020 e in 68,797 milioni di euro nel 2021. In totale 275,053 milioni di euro che in questo momento vanno lasciati nelle tasche dei pugliesi! Ma non basta: bisognerebbe sospendere anche il pagamento del bollo auto e togliere l'ecotassa se davvero si vogliono alleviare i disagi economici che questa emergenza sta procurando.“Chiediamo al Presidente Emiliano di provvedere subito in questo senso anche superando eventuali norme statali che dovessero ritenere non possibile l'assunzione di provvedimenti di questo tipo. Nello stato di necessità, con la chiusura delle attività economiche riteniamo che sia fattibile. Emiliano metta all'opera Assessore al bilancio e l'Assessore al Welfare e relative strutture tecniche, l'emergenza non va affrontata solo dal versante sanitario con l'uomo solo al comando”.