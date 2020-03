- Il campionato di rugby maschile, cioè il Top 12, è stato annullato per l’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il Consiglio Federale poiché non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per riprendere gli allenamenti e per giocare le partite di questo torneo. Si deve tutelare la salute dei rugbysti dei giornalisti e degli spettatori in questo difficile momento.Non si potrà assegnare lo scudetto, nessun team retrocederà in Serie A e nessuna squadra sarà promossa dalla Serie A nel Top 12. Il torneo si conclude col Rovigo primo in classifica con 51 punti. Secondi Fiamme Oro Roma Reggio Emilia e Calvisano con 44 punti. Presto la Federazione Rugby che organizza il Top 12 dovrà programmare la prossima stagione.