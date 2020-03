Tennis, Coppa Davis: Australia, Germania, Austria, Svezia e Croazia volano alle Finals

Si è disputato il turno preliminare della Coppa Davis di tennis maschile. Oltre all’Italia si sono qualificate per le Finals di Madrid in Spagna che si giocheranno dal 23 al 29 Novembre 2020 altre squadre nazionali. L’Australia che ha superato 3-1 in casa il Brasile, la Germania che ha sconfitto 4-1 in casa la Bielorussia, a sorpresa il Kazakistan che ha sconfitto 3-1 davanti ai suoi tifosi l’Olanda.Volano a Madrid anche l’Austria che ha prevalso 3-1 a Vienna sull’Uruguay, l’Ecuador che si è imposto 3-0 in Giappone, la Svezia che ha avuto la meglio 3-1 a Stoccolma sul Cile. Saranno protagoniste in Spagna anche l’Ungheria, che ha superato 3-2 a Budapest il Belgio, la Croazia che ha sconfitto 3-1 in casa l’India, la Repubblica Ceca che ha trionfato 3-1 in Slovacchia, l’Argentina che ha sconfitto 3-1 a Bogotà l’Argentina e gli Stati Uniti che hanno travolto 4-0 in casa l’Uzbekistan. Il sorteggio dei gironi delle Finals di Madrid sarà effettuato giovedì 12 marzo a Londra in Inghilterra.