Emergenza Coronavirus: sospese fino al 3 aprile le attività della Lega Nazionale Dilettanti

Sospese fino al 3 aprile tutte le attività della Lega Nazionale Dilettanti per l’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia nella riunione del Consiglio Direttivo che si è tenuta ieri a Roma.Prorogata la sospensione della Serie D per il Coronavirus. Non si riprenderà il 22 marzo. Anche il 29 marzo non si disputeranno le partite. Non si giocherà fino al 3 aprile anche in Eccellenza e in Promozione. Sospese anche Juniores Under 19 Nazionale, Torneo delle Regioni Calcio 11 e il Torneo delle Regioni Calcio a 5.Questo per tutelare i calciatori e rafforzare le strutture sanitarie fondamentali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In molte città e paesi d’Italia le cui squadre giocano in Serie D, Eccellenza e Promozione, non c’è la possibilità di garantire la sicurezza nemmeno giocando a porte chiuse. Il torneo riprenderà domenica 5 aprile. Le partite della terza e ultima giornata della Coppa Italia di Eccellenza Nazionale che si dovevano giocare mercoledì 11 marzo, tra le quali doveva svolgersi a Ruvo anche Corato-Afragolese, sono state rinviate a mercoledì 8 aprile per il Coronavirus. La maggior parte delle società che partecipano al Campionato di Serie D hanno sospeso gli allenamenti e li riprenderanno l’1 o il 2 aprile.