Da Emma, Arisa, Alessandra Amoroso, Alessia Marcuzzi, Francesco Facchinetti e personaggi del mondo dello sport. Sono tanti gli artisti che hanno aderito alla campagna di raccolta fondi di Chiara Ferragni e Fedez per combattere l’emergenza coronavirus. In poche ore la raccolta ha superato gli 8 milioni di euro.Gli artisti e i personaggi dello spettacolo postano sui loro profili social gli appelli a restare in casa e a donare. Gesti importanti e di gran cuore che uniscono la popolazione per far sì che, con l'aiuto di tutti noi, possiamo sconfiggere il nemico 'coronavirus'.