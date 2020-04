Barcellona, due tesserati positivi al Covid 19

L’infettivologo spagnolo Oriol Mija ha dichiarato alla Radio Rac 1 di Barcellona:”Non aprite il Nou Camp , lo Stadio dove la squadra spagnola gioca le gare in casa, prima dell’autunno, perché si deve evitare la ripartenza del Covid 19. Finchè non si trova un vaccino, il Nou Camp con 100000 spettatori può portare numerosi contagi per il Coronavirus”. La Liga potrebbe riprendere a Maggio o a Giugno, solo se saranno garantite le condizioni necessarie per tutelare la salute di calciatori, allenatori giornalisti e tifosi.

Nella Liga, la Serie A di calcio della Spagna, due tesserati del Barcellona sono risultati positivi al Coronavirus. Sono il vice presidente della società blaugrana Joseph Anton Gutierrez, e il medico Ramon Canal. Stanno bene, sono asintomatici. Si trovano in quarantena. In isolamento tutti i calciatori del Barcellona.