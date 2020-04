Covid-19, Romano: “Si attivino anche a Brindisi interventi immediati in presenza di focolai attivi”

BARI - “La gravità dell’emergenza pandemica in atto richiede decisioni importanti, efficaci ed immediate. Ed è altrettanto opportuno seguire esempi di strutture in cui si stanno ottenendo risposte soddisfacenti nella lotta al covid19. Proprio per questo, chiedo al direttore generale dell’Asl di Brindisi di recepire, con effetto immediato, le direttive impartite dal direttore generale dell’Asl di Bari a seguito di alcuni focolai di contagio rilevati all’interno di strutture sociosanitarie localizzate anche nell’area metropolitana di Bari. Il tutto, ha determinato il forte depotenziamento delle stesse strutture in termini di risorse umane. Da qui la necessità di assumere decisioni immediate. Nello specifico, pertanto, chiedo che anche l’Asl di Brindisi, in presenza di focolai attivi, affidi al direttore di Distretto la direzione sanitaria per le competenze di organizzazione e di igiene e tecnica ospedaliera, nonché per gli aspetti di sorveglianza epidemiologica e di gestione dei casi presenti all’interno della struttura, attivando ogni forma di raccordo con i medici di medicina generale degli assistiti e con il Dipartimento di prevenzione per la pianificazione delle attività di verifica e di monitoraggio degli utenti e degli operatori che risiedono nelle strutture”. Così in una nota il presidente della Commissione sanità