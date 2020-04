Divertirsi in quarantena: Geronimo Stilton mette a disposizione libri e tante attività per le famiglie

Geronimo Stilton è da sempre accanto ai suoi giovani lettori. In questi giorni particolari, per rallegrare i ragazzi e aiutare i genitori a trovare idee sempre nuove per passare del tempo in modo istruttivo e divertente insieme ai loro figli, ha deciso di rendere disponibili online gratuitamente libri, activities, giochi e materiali didattici per gli insegnanti da fare insieme durante la quarantena. Inoltre, verrà trasmesso da Rai1, Rai Yoyo e RaiPlay un videomessaggio di sensibilizzazione dedicato a tutti i suoi giovani amici con consigli “a portata di bambino” (https://www.youtube.com/watch?v=JKnG8Vcg35A).A partire da martedì 7 aprile 2020 sul sito www.geronimostilton.it bambini e adulti troveranno ogni settimana per un mese una storia diversa del topo-scrittore più amato dai ragazzi: Il piccolo libro della gentilezza, Il piccolo libro della terra, La gara dei supercuochi e Il tesoro di Rapa Nui saranno disponibili gratuitamente in modalità sfogliabile per tuffarsi insieme a Geronimo in alcune delle sue rocambolesche avventure. Ma non solo: online si troveranno anche alcune attività da fare da soli o insieme ai grandi (dai coloring alle activities) per dipingere le giornate con tinte color formaggio. Sempre sul sito di Geronimo Stilton arriva per l’occasione anche una nuova versione di topavatar: i membri della community, tra i vari alter ego da scegliere per navigare nel sito di Geronimo perfettamente “topizzati”, troveranno le divise da medico e infermiere, i nuovi super eroi del nostro tempo.Per i più piccini o per chi preferisce ascoltare una storia, l’appuntamento è sui canali social di Edizioni Piemme e Geronimo Stilton dove, sempre a partire da martedì, Geronimo Stilton “in pelliccia e baffi” leggerà per i suoi giovani amici Il piccolo libro della gentilezza.Ma Geronimo sa che tutto parte dall’istruzione e che la scuola gioca un ruolo fondamentale nella formazione emotiva e intellettuale dei ragazzi. Per questo motivo, considerata la nuova realtà delle lezioni scolastiche online, per tutti gli insegnanti che desidereranno utilizzarli, sul sito www.leggendoleggendo.it saranno disponibili materiali e schede didattiche collegate ai quattro libri, per proseguire l’emozione della lettura e imparare divertendosi!Il videomessaggio di Geronimo Stilton, raccolto da Atlantyca Entertainment, sarà trasmesso anche nel programma “Diario di Casa”, in onda su Rai1, Rai Yoyo e RaiPlay.