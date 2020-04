Ospedali pugliesi pronti a riaprire i reparti

La sanità pugliese si prepara ad avviarsi alla Fase 2 nella lotta al Coronavirus pianificando l'apertura di alcuni reparti, come quelli di ortopedia e chirurgia, per far riprendere al meglio l'attività degli ospedali. A dichiararlo è il direttore del dipartimento Salute,, che ha sottolineato la necessità di trovare nei nosocomi un percorso adatto affinché i pazienti Covid non entrino in contatto con altri pazienti.In proiezione del ritorno del virus, previsto tra ottobre e novembre, la sanità pugliese è chiamata così, come dichiarato da Montanaro, a pianificare una "rete ospedaliera Covid ed una post Covid, affinchè l’attività assistenziale ordinaria, anche di chirurgia complessa prosegua comunque, senza interruzioni".Il direttore del dipartimento delle Risorse finanziarie,, ha dichiarato che per i Dpi sono stati investiti 57 milioni di euro, di cui 55 mln del Fondo Sanitario e 2 mln del fondo riserva, mentre altri 8,2 mln, frutto delle donazioni ricevute dalla Regione Puglia, verranno investiti.